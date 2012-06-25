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В японском ресторане посетителям выдают удочки и предлагают самим поймать рыбу для будущего блюда

25 июня 2012 11:41
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В Стране Восходящего солнца есть удивительное место. Дело в том, что посетители ресторана «Zauo» сами вылавливают рыбу, прежде чем ее отведать! Когда вы заходите и присаживаетесь за один из столиков в огромной лодке, персонал вас тут же снаряжает удочкой и набором наживок. Ваша задача - выловить рыбу, чем экзотичнее будет улов - тем дороже будет блюдо. После того, как «клюнуло» и вам удалось подцепить рыбу, персонал тут же похвалит вас и спросит, в каком виде вы бы хотели отведать улов. Креативный ресторан «Zauo» заслуженно пользуется популярностью как у местных жителей, так и у гостей города.

# общество # Видеофакт # Ресторан # Рыба

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