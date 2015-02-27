В Витебской области председатель сельисполкома по собственной инициативе начала издавать местную газету

Новости Беларуси. Героиня сюжета никогда не писала книги, но совсем недавно и отчасти неожиданно для себя освоила издательскую деятельность. Работая председателем сельского исполкома, Галина Зезюлько решила выпускать сельскую газету.

Для сельчан авторская газета председателя уже стала своеобразным сарафанным радио. Правда, на бумаге и только с проверенными фактами. Местным жителям она пришлась по душе. В ней люди читают о себе, своих близких и соседях и в один голос говорят.

Валентина Курчанова:

Конечно, нужна. Даже в общении со старшим поколением, пенсионерами, когда я сама общалась, им настолько интересно, что они впервые это видят, читают. Своей маме даже предлагала посмотреть.

Небольшая местная газета в Мишневичском сельсовете появилась исключительно по инициативе его председателя Галины Зезюлько. Причем в этом издании она и журналист, и верстальщик, и главный редактор.

Сейчас готовит номер к 70-летию Великой Победы.

Сегодня она пришла в гости к Степану Ивановичу Копытову – малолетнему узнику – чтобы услышать его рассказ о том страшном времени.

Степан Копытов:

Там были всякие: военнопленные, узники малолетние, дети.

Галина Зезюлько, председатель Мишневичского сельисполкома:

Это Мишневичский сельсовет в цифрах и фактах. Все самое интересное.

К примеру, журналист рассказывает о том, что самая большая сосна сельсовета вот уже 250 лет находится в деревне Глушица. Или что 31 декабря День рождения не справляет ни один местный житель. Зато 1 января – аж 17.

Интересные факты подкидывает сама жизнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пока газета выходит один раз в квартал и тираж ее совсем небольшой, однако у главного редактора большие планы.