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В Витебске установили первую отечественную зарядную станцию для электромобилей

28 апреля 2017 18:26
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Новости Беларуси. Разработали её инженеры местного телезавода. Серийное производство таких «заправок» даст импульс к расширению автомобильного рынка за счёт современных экологичных технологий. 

И чем больше будет подобных станций, тем выше будет спрос на такие авто.

В Витебске установили первую отечественную зарядную станцию для электромобилей. Находится она на проспекте Строителей, рядом с телезаводом, где собственно и изготовили опытный образец. Получить заряд бодрости для своего автомобиля может любой желающий.

Причем абсолютно бесплатно. Правда, таких в Витебске не более 5 человек.

Сергей Лосев первый и пока единственный успел апробировать станцию. Обычно он заряжался дома от розетки.

А вот заправить машину вне города – задача куда более сложная.

В Витебске установили первую отечественную зарядную станцию для электромобилей-1

Сергей Лосев, владелец электромобиля (Витебск):
Это же, как телефон. Приехал домой вечером, поставил на зарядку. С утра у тебя полный бак и целый день катайся. А если летом, то вообще раз в неделю заряжаюсь. Если ездить на работу, дом, магазин. А сейчас, как товарищи открыли бесплатную зарядку, буду к ним раз в неделю приезжать.

Вообще, экономия сумасшедшая.

Такая станция предназначена для эксплуатации в паркингах, на стоянках гипермаркетов и бизнес-центров. То есть там, где машина простаивает несколько часов, которых будет достаточно для зарядки.

Дмитрий Харин, заместитель главного конструктора телезавода (Витебск):
Пока проблема в отсутствии большого числа автовладельцев электромобилей, отпугивает высокая стоимость такой машины. Плюс еще отсутствие во дворах многоэтажных домов зарядной инфраструктуры, таких же станций.

Надеемся, с нашей попыткой получится преодолеть эту проблему.

В Витебске установили первую отечественную зарядную станцию для электромобилей-4

К слову, заправиться можно на них с помощью специального мобильного приложения или карточкой с чипом. Производство таких установок уже поставили на поток, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Бут, СТВ:
Разработкой витебских инженеров заинтересовались ряд белорусских кампаний и даже на Дальнем Востоке.

А вот вторая отечественная зарядная станция появится в Минске уже ближайшее время.

Возле здания Министерства промышленности.

# общество # Фотофакт # Электромобили # Сергей Лосев # Дмитрий Харин

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