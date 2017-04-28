Новости Беларуси. Разработали её инженеры местного телезавода. Серийное производство таких «заправок» даст импульс к расширению автомобильного рынка за счёт современных экологичных технологий.

И чем больше будет подобных станций, тем выше будет спрос на такие авто.

В Витебске установили первую отечественную зарядную станцию для электромобилей. Находится она на проспекте Строителей, рядом с телезаводом, где собственно и изготовили опытный образец. Получить заряд бодрости для своего автомобиля может любой желающий.

Причем абсолютно бесплатно. Правда, таких в Витебске не более 5 человек.

Сергей Лосев первый и пока единственный успел апробировать станцию. Обычно он заряжался дома от розетки.