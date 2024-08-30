В Витебске провели уникальную для области операцию по установке напечатанного на 3D-принтере импланта

Около двух лет назад пациент получил тяжелый перелом. План операции хирурги областной клинической больницы разработали совместно с коллегами из 6-й Городской клинической больницы Минска при участии специалистов Витебского медуниверситета. Имплант изготовили на 3D-принтере. Благодаря оперативному вмешательству удалось избежать ампутации и компенсировать длину ноги. Медики подчеркивают: такой метод позволяет оказывать помощь самым тяжелым категориям пациентов.

Уникальную для региона операцию по установке титанового 3D-импланта пациенту с большим дефектом бедренной кости провели витебские медики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Глыздов, заведующий отделением гнойной хирургии Витебской областной клинической больницы: Пациент к нам поступил из Оршанской центральной городской больницы с явлениями многооскольчатого перелома бедренной кости в условиях, осложненных остеомиелитом. Ситуация была нестандартная ввиду достаточно обширного дефекта бедренной кости и развития остеомиелита. Выполнялось несколько оперативных вмешательств по санации гнойного очага, но в результате остеомиелитического процесса объем поражения кости был большой, стоял вопрос об ампутации. Было принято решение разработать план операции и ее осуществить с использованием титанового импланта, напечатанного на 3D принтере.

Андрей Третьяков, пациент Витебской областной клинической больницы:

Травму получил – упал с лестницы неудачно. Спасибо им большое, конечно, спасли ногу. Надо очень много работать, разрабатывать колено, потому что я год не вставал на ногу. Тяжело, но справляемся.

Пациент идет на поправку, учится заново ходить. В ближайшее время мужчину ожидает ряд дополнительных обследований. По оценкам специалистов, он пробудет в больнице еще около месяца.