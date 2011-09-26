В Витебске начался суд по делу эксперта, который не провел дактилоскопию обвиняемого в теракте

Ему предъявлено обвинение по статье «Служебная халатность».

Предварительное расследование установило, что 20 января 2009 года в городском военкомате сотрудник УВД не снял отпечатки пальцев у одного из обвиняемых во взрыве в минском метро. Поверив на слово, эксперт представил в личное дело призывника справку о том, что тот ранее прошел дактилоскопию и необходимости в ее повторном проведении нет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Таким образом, молодого человека не проверили на причастность к взрыву в Минске 4 июля 2008 года, что и позволило ему совершить преступление в минском метро 11 апреля этого года.

Александр Сидорович, заместитель прокурора Витебской области:

Ему предъявлено обвинение в том, что он недобросовестно исполнил свои служебные обязанности по дактилоскопированию категории военнообязанных лиц. То, что он должен был сделать — это входило в его должностные обязанности, как сотрудника органов внутренних дел. Были соответствующие распоряжения министра внутренних дел, начальника УВД, администрации отдела территориального УВД. Он входил в состав группы по раскрытию преступления 2008-го года по дактилоскопированию лиц на предмет причастности к совершению преступления 2008 года в Минске.