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В Узбекистане появится улица Якуба Коласа

24 августа 2018 08:05
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Новости Беларуси. В солнечном Узбекистане увековечат имя народного поэта Беларуси – Якуба Коласа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Узбекистане появится улица Якуба Коласа -1

24 августа в Ташкенте состоится торжественное открытие бюста и улицы белорусского поэта. Произойдет это в сквере на пересечении улиц Шевченко и Шахрисабз около Государственного музея искусств. Белорусскую сторону представит заместитель премьер-министра Михаил Русый.

В Узбекистане появится улица Якуба Коласа -4

В Узбекистане появится улица Якуба Коласа -6

# Беларусь-Узбекистан # общество # Фотофакт

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