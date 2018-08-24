В Узбекистане появится улица Якуба Коласа

Новости Беларуси. В солнечном Узбекистане увековечат имя народного поэта Беларуси – Якуба Коласа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 августа в Ташкенте состоится торжественное открытие бюста и улицы белорусского поэта. Произойдет это в сквере на пересечении улиц Шевченко и Шахрисабз около Государственного музея искусств. Белорусскую сторону представит заместитель премьер-министра Михаил Русый.