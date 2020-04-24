В условиях коронавируса. Как в Беларуси помогают людям без определённого места жительства

Новости Беларуси. Белорусский Красный Крест стремится помочь максимальному количеству людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент очень уязвимы лица без определенного места жительства. Гуляя по городу, они могут заразиться коронавирусной инфекцией, а после стать ее разносчиками. Поэтому сейчас таких людей пытаются максимально собрать в одном месте. Один из вариантов – дом ночного пребывания.

Помощь учреждению оказал Красный Крест. Для того, чтобы сделать жизнь пребывающих комфортнее, а также минимизировать их передвижения по городу, волонтеры привезли раскладушки, одеяла, защитные средства: маски, перчатки, антисептики, а также посуду и быстрое питание.

Елена Фадеева, председатель Минской городской организации БОКК:

Вся эта помощь, безусловно, была собрана благодаря нашим партнерам и спонсорам – это были продукты быстрого приготовления. Все остальное – это вклад Красного Креста, за собственные средства были приобретены данные вещи. Пока такой небольшой ресурс, но он существенен.

Павел Золотухин, директор ГУ «Дом ночного пребывания лиц без определенного места жительства»:

Наше учреждение рассчитано на 92 койко-место, в случае внештатной ситуации мы еще дополнительно можем установить в нашем корпусе 15 коек. В настоящий момент у нас проживают 78 человек. Плюс у нас дополнительно установлена палатка на 20 койко-мест. Если будет внештатная ситуация, поставим второй ярус, коек будет уже на 40 мест.