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В условиях коронавируса. Как в Беларуси помогают людям без определённого места жительства

24 апреля 2020 07:23
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Новости Беларуси. Белорусский Красный Крест стремится помочь максимальному количеству людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент очень уязвимы лица без определенного места жительства.

Гуляя по городу, они могут заразиться коронавирусной инфекцией, а после стать ее разносчиками. Поэтому сейчас таких людей пытаются максимально собрать в одном месте. Один из вариантов – дом ночного пребывания.

В условиях коронавируса. Как в Беларуси помогают людям без определённого места жительства-1

В условиях коронавируса. Как в Беларуси помогают людям без определённого места жительства-3

В условиях коронавируса. Как в Беларуси помогают людям без определённого места жительства-5

Помощь учреждению оказал Красный Крест. Для того, чтобы сделать жизнь пребывающих комфортнее, а также минимизировать их передвижения по городу, волонтеры привезли раскладушки, одеяла, защитные средства: маски, перчатки, антисептики, а также посуду и быстрое питание.

В условиях коронавируса. Как в Беларуси помогают людям без определённого места жительства-8

В условиях коронавируса. Как в Беларуси помогают людям без определённого места жительства-10

Елена Фадеева, председатель Минской городской организации БОКК:
Вся эта помощь, безусловно, была собрана благодаря нашим партнерам и спонсорам – это были продукты быстрого приготовления. Все остальное – это вклад Красного Креста, за собственные средства были приобретены данные вещи. Пока такой небольшой ресурс, но он существенен.

В условиях коронавируса. Как в Беларуси помогают людям без определённого места жительства-13

Павел Золотухин, директор ГУ «Дом ночного пребывания лиц без определенного места жительства»:
Наше учреждение рассчитано на 92 койко-место, в случае внештатной ситуации мы еще дополнительно можем установить в нашем корпусе 15 коек. В настоящий момент у нас проживают 78 человек. Плюс у нас дополнительно установлена палатка на 20 койко-мест. Если будет внештатная ситуация, поставим второй ярус, коек будет уже на 40 мест.

В условиях коронавируса. Как в Беларуси помогают людям без определённого места жительства-16

В учреждении работает фельдшерский пункт, а также дежурят медсестры. Каждый пребывающий получает памятку-инструкцию: что делать в случае недомогания.

# Коронавирус # общество # Елена Фадеева # Павел Золотухин # Фотофакт

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