В Таджикистане появились «лампочки для бедных»

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон на исходе священного мусульманского месяца Рамадан совершил акт благотворительности, подарив сотням семей душанбинцев по восемь энергосберегающих лампочек.

Ранее он же издал указ, запрещающий ввоз в республику дешевых лампочек накаливания, для полного перехода на их энергосберегающие аналоги, которые, правда, не по карману большинству населения республики.

Ранее сообщалось, что обычная 100-ваттная лампочка накаливания на рынках страны стоит от 25 центов до 5 центов за штуку. Энергосберегающие лампы в несколько раз дороже: китайского производства - 1,5 до 4 долларов, а более качественные турецкие или фирмы Phillips - от 5 до 10 долларов за штуку. При этом по данным Всемирного банка, две трети населения Таджикистана или около 4,7 млн человек, живут за чертой бедности. Средняя заработная плата в республике составляет, по данным Госкомстата, 80 долларов в месяц.

Таджикистан испытывает жесткий дефицит электроэнергии, составляющий 4-5 млрд кВт/ч в год, что приводит почти к полному отключению от электроэнергии либо к фрагментарной ее подаче домов жителей республики в зимний период, за исключением миллионной столицы.

Предложение о переходе на энергосберегающие электролампы таджикский лидер высказал в своем послании парламенту 15 апреля. Перейдя на энергосберегающие лампочки, по мнению президента, можно будет экономить до 3 млрд кВт/ч в год.

Ранее Эмомали Рахмон уже запретил ношение мобильных телефонов школьниками и студентами, выпускные балы и праздники Букваря, пышные свадьбы и похороны, а также посоветовал запастись продуктами на два года вперед, сообщает Newsru.com.