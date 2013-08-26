В Солигорске открывают университет для пожилых людей. Подать документы можно до 1 сентября

Новости Беларуси. Университет для пожилых людей открывается в Солигорске. Интересный проект с начала сентября начнут реализовывать сотрудники районного территориального центра социального обслуживания населения. Студентами в необычным учебном заведении могут стать пожилые люди, желающие приобрести для себя новые полезные знания в сочетании с приятными общением с друзьями.

В университете можно будет посетить около двух десятков групп по интересам. Пенсионеров научат компьютерной грамоте и пользованию Интернетом, танцам и журналистике. Будет работать школа православия, собственная мини-типография, гимнастический зал, а также поэтическая и музыкальная гостиная.

Заявления от будущих студентов принимаются до 1 сентября, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.