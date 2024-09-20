Выставка «Книги в дар Президенту» открылась в Национальной библиотеке Беларуси. Представлены более полусотни изданий, полученных главой государства от коллег и политиков различных стран, деятелей науки и культуры, духовенства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть и редкие. Это книги, напечатанные в XVIII-XIX веках, раритетные современные издания по культуре, истории, искусству, экономике, науке, спорту и туризму. Многие из них содержат дарственные надписи и автографы.