Николай Снопков встретился с новым послом Китая в Беларуси

Минск и Пекин намерены поднять экономическое сотрудничество до уровня политического. О развитии двусторонних отношений говорили в Совете министров, где прошла встреча с новым Чрезвычайным и Полномочным Послом Китая в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вице-премьер Николай Снопков поздравил Чжан Вэньчуаня с назначением на высокий пост и отметил, что на протяжении нескольких десятилетий Беларусь и Китай являются стратегическими партнерами. Основа крепких двусторонних отношений – дружба и взаимопонимание между лидерами стран. Укреплять партнерство позволяют и единые подходы по ключевым направлениям политической и социально-экономической стратегии развития государств. На встрече стороны подтвердили намерения продолжить поступательную динамику углубления сотрудничества по всем направлениям.

Николай Снопков, первый заместитель премьер-министра Беларуси:

Убежден, что мы с вами сможем вписать новую главу белорусско-китайского сотрудничества, прежде всего экономического. Поскольку Президент говорил неоднократно: наша задача – поднять экономические отношения до существующего уровня политического отношения. Задача сложная, но мне почему-то кажется, что мы с вами в рамках вашей каденции с ней сможем справиться.

Николай Снопков выразил уверенность в том, что странам удастся сохранить уже достигнутый уровень доверительного сотрудничества и поднять его на более высокую планку.