В посёлке Корма Гомельской области открыли обновлённое здание РОВД

Торжественно открыто обновленное здание Кормянского РОВД. Службу здесь несут круглосуточно, а значит, условия должны соответствовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Да и помощь гражданам нужно оказывать на самом высоком уровне. Кирпичное двухэтажное здание 1985 года постройки значительно преобразилось и внутри, и снаружи.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

Сегодня очень приятно, что мы сделали это и открыли этот объект для наших людей, для работников Кормянского РОВД. Объект знаковый для этой территории и для всей области.