В посёлке Корма Гомельской области открыли обновлённое здание РОВД

Торжественно открыто обновленное здание Кормянского РОВД. Службу здесь несут круглосуточно, а значит, условия должны соответствовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Торжественно открыто обновленное здание Кормянского РОВД. Службу здесь несут круглосуточно, а значит, условия должны соответствовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Да и помощь гражданам нужно оказывать на самом высоком уровне. Кирпичное двухэтажное здание 1985 года постройки значительно преобразилось и внутри, и снаружи.
Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
Сегодня очень приятно, что мы сделали это и открыли этот объект для наших людей, для работников Кормянского РОВД. Объект знаковый для этой территории и для всей области.
На церемонии наградили отличившихся во время службы. Лучшим вручили нагрудные знаки, медали и благодарности за добросовестную работу. Обновленное здание РОВД стало дополнением к благоустройству городского поселка. Корма готовится чествовать героев уборочной кампании. 12 октября здесь состоится областной праздник «Дажынкi».