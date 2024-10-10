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В посёлке Корма Гомельской области открыли обновлённое здание РОВД

10 октября 2024 07:35
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Торжественно открыто обновленное здание Кормянского РОВД. Службу здесь несут круглосуточно, а значит, условия должны соответствовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В посёлке Корма Гомельской области открыли обновлённое здание РОВД-2

Да и помощь гражданам нужно оказывать на самом высоком уровне. Кирпичное двухэтажное здание 1985 года постройки значительно преобразилось и внутри, и снаружи.

В посёлке Корма Гомельской области открыли обновлённое здание РОВД-4

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
Сегодня очень приятно, что мы сделали это и открыли этот объект для наших людей, для работников Кормянского РОВД. Объект знаковый для этой территории и для всей области. 

В посёлке Корма Гомельской области открыли обновлённое здание РОВД-6

На церемонии наградили отличившихся во время службы. Лучшим вручили нагрудные знаки, медали и благодарности за добросовестную работу. Обновленное здание РОВД стало дополнением к благоустройству городского поселка. Корма готовится чествовать героев уборочной кампании. 12 октября здесь состоится областной праздник «Дажынкi».

# Милиция Беларуси

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