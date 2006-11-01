В поле зрения общественности проблема насилия в семье

Сотрудники органов МВД, здравоохранения, прокуратуры, ученые, а также представители различных конфессий со всей республики обсуждали новые подходы, формы и методы работы по профилактике преступлений в сфере семейно-бытовых отношений. 1 ноября в столице прошла конференция, и главная ее цель - предотвратить бытовое насилие. К сожалению, объектами подобных преступлений зачастую становятся женщины и дети. Так, за девять месяцев этого года около трех тысяч злостных деяний было совершено именно на бытовой почве.