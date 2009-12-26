В Оршу Дед Мороз прибыл на белом лимузине со свитой байкеров

Накануне 2010 года у седовласых волшебников модно молодиться. Вот и главный оршанский Дед Мороз встречает Новый Год на новый лад.

Саням, запряженным тройкой лошадей, хозяин зимы предпочел железных коней – белоснежный лимузин и свиту байкеров. От такого VIP-кортежа Дедушка Мороз чуть не растаял. Внучка-Снегурочка чувствовала себя как на свадьбе, а волшебник в голубом халате почувствовал себя настоящим принцем голубых кровей.

Дед Мороз:

Нынешнее нововведение довольно-таки для меня вновёхоньку. Обычно как-то принято пешим идти, а тут лимузин, да еще и в сопровождении, как их принято называть, на стальных конях добрых молодцев.

Стальные кони обычно зимуют в гараже. Новогодний байкерский старт – исключение. Этот мотоцикл сегодня сослужил хорошую службу Деду Морозу.

Главных новогодних героев встречал весь город. Впрочем, Морозов и Снегурок на площади было много. Так что загадать желание мог каждый ребенок.

Веселье в Орше продолжается. Конкурсы с призами, елка, а впереди – праздничная дискотека.