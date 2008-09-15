В одной из газет Бреста опубликовали сканворд с заданием непристойного содержания

Разгадывать его пришлось специалистам Министерства информации. Вопросы и ответы на них были "для взрослых". Причем в выражениях неизвестный автор не стеснялся.

Неприличное задание, как и непристойные ответы, написать, а уж тем более произнести, 70-летний пенсионер не решается. Мирослав Михайлович кроссворды разгадывает постоянно. Но с таким сталкивается впервые. Алла Шукайло так и не смогла объяснить пятикласснице дочке, как правильно решить сканворд. О таких вещах во всеуслышание в цивилизованном обществе не говорят.

Сотни возмущенных читателей обратились в редакцию. Когда журналисты услышали – не поверили, заглянули — и были ошарашены. Как оказалось, в смысл вопросов сканворда редакторы не вдавались. Поверили Всемирной паутине и попали в сети.

Николай Александров, главный редактор газеты: "Я бы эту ситуацию назвал почти чеховской, есть у него такой рассказ "Скверный анекдот". Этот сканворд возник случайно. Он изначально был скачен из Интернета. Это обычная практика многих газет. Мы ошиблись. Ни я, ни ответственный секретарь, ни корректор (она в отпуске), не обратили внимания на вопросы. То, что этот сканворд позор для нас – мы признаем".

Теперь придется вычитывать строки под микроскопом. Министерство информации подтвердило несоответствие сканворда нравственным критериям, принятым в обществе. Изданию вынесли официальное предупреждение. Во второй раз не простят и попросту закроют. За нарушение грани дозволенного перед читателями редакция газеты уже извинилась. Но столкнулась с другой проблемой. Особо азартные требуют опубликовать ответы.

