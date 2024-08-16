В Новой Боровой открыли одну из самых крупных школ в Беларуси

С амфитеатром, скейт-парком и арт-центром. В Новой Боровой открыли один из крупнейших и технологичных школьных комплексов в Беларуси. Он сможет принять 1 125 ребят, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Учреждение состоит из трех блоков: административного и по одному для младших и старших классов. Упор в образовательном процессе будет сделан на развитие творческого потенциала детей. Помимо привычных учебных классов, школа оснащена лингафонными аудиториями, мастерскими, кулинарной студией. Юные блогеры смогут развивать таланты в медиа-центре. С комфортом проводить время здесь будут не только учащиеся, но и учителя. К слову, кроме преподавательского состава набраны организаторы, хореографы и музыканты.

Екатерина Сачек, директор средней школы № 2 д. Копище Минского района:

Педагогический состав набран 100 %. Педагоги высшей, первой категории. Каждое тематическое пространство наполнено содержанием, и мы, конечно же, будем стараться развивать талант. Сегодня у нас очень много задач перед системой образования и для меня, как руководителя.