В Музее истории Великой Отечественной провели праздник для многодетных семей

Подобные благотворительные экскурсии в знаковом для всех белорусов месте уже стали доброй традицией. Тяжелый период, когда вместо салютов взрывались снаряды, на праздничных столах не было изысков, а Дед Мороз был исключительно в военной форме современными детьми воспринимается как фантастика. Поэтому прикоснуться к реалиям новогоднего праздника 1940-х годов ребятам было очень интересно.

Андрей Костянко: Мне очень понравилось, как делали в старые времена игрушки из всяких лампочек, делали самостоятельно, даже брали из боеприпасов.

Вадим Пантюхин, председатель правления клуба «Навстречу Солнцу»:

Детки, которые праздновали Новый год в военное время, у них не было возможности и таких подарков, и проведение таких квестов – все было ограничено. Поэтому я хотел бы, конечно, чтобы наши дети, они все-таки оценили те блага, которые дали им наши деды, прадеды у кого-то, которые завоевали эту победу, дали возможность наслаждаться этой жизнью в нашей прекрасной Республике Беларусь.

Как отметили участники благотворительного мероприятия, подобная встреча закладывает фундамент патриотического духа, где в основе – ценность детства под мирным небом. Где над хороводами вокруг елки – самолеты-муляжи, а танки – лишь выставочная атрибутика.