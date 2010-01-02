В могилевской этнографической деревне XIX века появился новый бренд – самогон

Сможет ли настоящий белорусский напиток составить конкуренцию немецкому шнапсу и шотландскому виски?

Это в известной комедии Эльдара Рязанова «Самогонщики» тайком готовят этот популярный с незапамятных времён горячительный напиток. В этнографической деревне XIX века в Могилёве всё наоборот. Здесь напиток готовят легально. Так как нет такой профессии как ключница, официальная должность Ларисы Рыбак — мастер. Идея выпуска самогона появилась ещё два года назад. Но чтобы добиться успеха, её авторам пришлось запастись терпением. Сначала разработка и производство самогонного аппарата, затем рецептурные тонкости.

Лариса Рыбак, мастер:

В Беларуси уже забыли, что можно гнать самогон без сахара. А мы решили возобновить эту традицию. Мы создали свой домик самогонщика и стали пробовать.

Сейчас Лариса за смену получает до 3 литров самогона крепостью 50 градусов. В основе напитка — пшеница, её проращиванием занимаются здесь же. 5 дней необходимо, чтобы зерно дошло до нужной кондиции, потом ещё столько же, чтобы получить 100 литров браги. И только после этого переходят к выпариванию спиртовой жидкости. Здесь все традиционно. Нагревательный котел, испаритель и охладитель. Только этот самогонный аппарат больше обычного и с лицензией.

В былые времена качество самогона проверяли не на вкус, а на запах. Для этого нужно капнуть немного продукта на ладонь. Хорошенько потереть и понюхать. Пахнет свежевыпеченным хлебом. Значит, этот самогон самого высокого качества.

На производственные мощности здесь выходить пока не планируют. Попробовать настоящий хлебный самогон можно будет только на месте. А желающих попробовать много.

Кстати, если верить специалистам, этот напиток не уступит знаменитому немецкому шнапсу. А если его выдержать пару лет в дубовой бочке, то получится настоящий шотландский виски. Так, что вполне возможно, что теперь в Могилёве появился ещё один бренд. А для зарубежных и отечественных производителей алкоголя — возможно и конкурент.