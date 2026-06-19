Международный турнир на Кубок Белорусской федерации пожарно-спасательного спорта проходит в Минске

Международные соревнования на Кубок пожарно-спасательного спорта собрали сильнейших представителей разных стран. Эти состязания – не просто проверка физической выносливости и профессиональных навыков, но и важный шаг в популяризации профессии спасателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В первый соревновательный день участники выявляли сильнейших в дисциплине «Подъем по штурмовой лестнице» на четвертый и второй этажи учебной башни. Предварительные забеги сразу задали высокий темп – скорость, сила и выносливость здесь решают все. Финалы стали украшением дня. Среди женщин золото завоевала представительница Беларуси – ее результат ровно 7 секунд.

Валерия Фурик, член женской сборной беларуси по пожарно-спасательному спорту: Конкуренция очень сильная, сборная России достаточно сильна во всех видах. Этот кубок считаю одним из важнейших стартов, как этап подготовки к чемпионату мира, так как тут достаточное количество команд сильных, чтобы проверить свои силы и что-то либо поменять в подготовке, либо же дальше продолжать работать в том же режиме.

Андрей Калинин, директор исполкома Международной спортивной федерации пожарных и спасателей:

Погода нам немножечко не дает такой возможности, чтобы установить рекорды мировые. Но ничего страшного, пожарные спасатели могут работать в любую погоду. Поэтому все страны, которые приехали, а это Республика Азербайджан, это Республика Узбекистан, Чешская Республика, Словацкая Республика, Российская Федерация, ну и, конечно, хозяева Республика Беларусь – все достаточно серьезно готовы.

У мужчин лучшим стал россиянин Станислав Титоренко. Второе место разделили белорус Никита Уколов и представитель России Дмитрий Гребенщиков. Накануне прошли забеги на 100‑метровой полосе препятствий на Национальном олимпийском стадионе «Динамо». Впереди – эстафета 4×100 метров и боевое развертывание, где команды вновь покажут мастерство, отточенное в реальной работе спасателя.