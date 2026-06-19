Делегация ОДКБ с рабочим визитом посетила пункт пропуска «Брузги»

ОДКБ выступает за решение вопросов мирным дипломатическим путем, у стран-участниц организации нет планов по военной агрессии, союз носит исключительно оборонительный характер. Об этом заявил генсек Таалатбек Масадыков во время ознакомления с пограничной инфраструктурой на белорусско-польской границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Делегация ОДКБ и представители Совета безопасности Беларуси с рабочим визитом посетили участок ответствености Гродненской пограничной группы. В центре внимания – автодорожный пункт пропуска «Брузги». После открытия польской стороной движения в конце прошлого года через погранпереход идет круглосуточный поток автомобилей, пересекающих границу. Среди иностранцев пользуется популярностью белорусский «безвиз». С начала года им воспользовались уже почти 92 тысячи туристов. Это наглядно демонстрирует, что Беларусь, как участник ОДКБ, открыта к добрососедству. Более того, движение навстречу наблюдается и по ту сторону границы. В марте состоялась встреча между польскими и белорусскими пограничниками, и назначена следующая – уже на территории нашей страны.

Таалатбек Масадыков, генеральный секретарь ОДКБ:

Республика Беларусь и другие страны нашей Организации Договора коллективной безопасности ни в коей мере никогда не планировали нападать на какую-либо страну. В первую очередь страна должна выстраивать добрые, доверительные взаимоотношения с соседями, а потом уже с остальными государствами. Поэтому, я думаю, вот в этом направлении то, что мы сегодня услышали, есть положительные сдвиги, и я очень надеюсь на то, что это все продолжится И все-таки вот эта напряженность, которая сегодня в мире существует, будет снята.

Представители ОДКБ посетили пограничные заставы и пункты пропуска на границе не только с Польшей, но и с Литвой. Отмечен высокий уровень организации работы органов пограничной службы Беларуси.