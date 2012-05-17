В Минской области школьники нашли имена погибших, сообщил пользователь нашего сайта

Новости Беларуси. О том, что неравнодушные школьники в Копыльском районе отыскали фамилии погибших от рук фашистов в годы войны местных мирных жителей, а потом организовали установку памятника и памятного знака, мы узнали благодаря сообщению на нашем форуме.

В годы войны в Копыльском районе шли ожесточенные бои. Партизанские отряды теснили врага. Но в 7 часов утра 23 февраля 1943 года по наводке в деревню Аксамиты приходят фашисты. Их задача – уничтожить мирных жителей, связанных с партизанами. И уже через несколько часов 16 человек, среди которых было 6 детей, сгорели заживо. Сейчас на месте этого дома находится зерносушилка. Может, на трагично-знаковом месте сегодня и не расположились бы аграрии, но местные жители слишком долго замалчивали подробности.

Светлане Ивановне тогда было 8 лет. Дед был связистом у партизан, а отец – военным комиссаром. Когда в деревню пришли немцы, мать отправила дочку к соседям, мол, не родня. Как ведут на казнь близких, она видела из окна.

Светлана Ивановна:

Был мальчик, 2 года. Это друзья нашей семьи. Мы с ним каждый день играли. Поэтому сильно болит это все сейчас.

Такое не забывается, такое забыть невозможно.

За братской могилой в Грозово (Копыльский район) школьники исправно ухаживали. Но несколько лет назад просто уборка превратилась в научную работу. Школьники Дмитрий и Сергей решили восстановить события 1943 года. Вооружившись диктофоном, они отправились пешком за два километра.

Дмитрий Минизянов, ученик Грозовской средней школы:

Мая бабуля стала сведкам гэтых падзей. Хацелася даведацца, хто ж загінуў.

Потом школьники отправились в слуцкий архив. Там они нашли полный список сгоревших жителей. Теперь на братской могиле родные смогли поставить гранитный памятник, на котором высечены имена всех жертв аксамитовской трагедии.

Однако точка в деле 43-го еще не поставлена. В этой истории много темных пятен. Почему кого-то спалили заживо, а кому-то удалось уцелеть. И главный вопрос – кто буквально поименно сдал семьи партизан?