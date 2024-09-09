В Минской области построят около 300 тыс. м2 жилья для нуждающихся в 2024-м

В Минской области в 2024 году введут свыше миллиона квадратных метров жилья. Из них почти треть предусмотрена для нуждающихся. В приоритете – многодетные семьи. Так, в 2024 году только в Вилейском районе будет построено 17 тысяч квадратных метров жилья, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Половина от плана уже выполнена.

Сейчас в райцентре возводят новый микрорайон Северный-5. Это участок индивидуальной застройки. Здесь появилось пять типовых современных домов. Жилье предусмотрено для многодетных семей. Здания построены с применением бескаркасных стеновых панелей, что экологично и долговечно. Новоселы уже осваиваются. Всего же на очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий в Вилейском районе стоят около 140 многодетных семей.

Ольга Мушницкая, многодетная мама:

Шестеро у меня детей. Три девочки старшие, трое – мальчики. Проживаем мы недалеко, в двух комнатной квартире (когда-то тоже строили в новом микрорайоне). Мы решились теперь расшириться: построить еще вот дом. Мы давно мечтали о доме. И дети мечтали, чтобы комната была хотя бы у девочек одна, у мальчиков отдельно. Наша мечта сбылась.

Сергей Михалик, директор УКС Вилейского района:

Были применены типовые проекты – жилые дома 92 квадрата на земляных участках 10 соток. В жилых домах применено электроотопление, согласно проекту выполнены черновые работы, подведены все наружные сети.