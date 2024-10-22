Молодёжная баскетбольная команда «Минск» потерпела поражение в матче единой лиги

Подопечные Дмитрия Колтунова уступили на выезде и во втором противостоянии. Соперники с самого начала дуэли завладели инициативой и к перерыву обеспечили себе запас в 13 очков. Во второй половине встречи белорусы попытались исправить ситуацию, улучшили игру в защите, стали активнее действовать в атаке и даже выиграли третью четверть, но дожать своих визави не получилось. Как итог – поражение со счетом 53:63. Самым результативным в составе нашей дружины стал Павел Рабушко.

Далее отечественный коллектив сыграет в Москве с «Юниором» 30 и 31 октября. Напомним, «Минск» стал первым в истории иностранным участником Единой молодежной лиги.