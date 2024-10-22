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Два крупнейших столичных предприятия открыли свои лаборатории в БГАТУ. Узнали, как проходят занятия

22 октября 2024 19:25
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Наладить тесное взаимодействие с заказчиками кадров и организациями различных секторов экономики. Такие задачи стоят перед образованием. В подготовке специалистов важную роль играет практико-ориентированность. Так, два крупнейших столичных предприятия – Минский тракторный и Минский моторный заводы – открыли лаборатории в Белорусском государственном аграрном техническом университете, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Студенты получают возможность изучить специфику работы двигателей сельскохозяйственной техники и узнать на практике все тонкости.

О том как проходят занятия – в сюжете Анастасии Близнюк.

Два крупнейших столичных предприятия открыли свои лаборатории в БГАТУ. Узнали, как проходят занятия-2

Учебная лаборатория Минского тракторного завода укомплектована по последнему слову техники. Представлены основные элементы оборудования. Они позволяют тренироваться в разборке, сборке узлов и агрегатов и развивать понимание механических процессов. А с помощью очков виртуальной реальности студенты могут «переместиться» в реальный мехдвор. И выполнить 17 упражнений по техническому обслуживанию трактора.

Два крупнейших столичных предприятия открыли свои лаборатории в БГАТУ. Узнали, как проходят занятия-4

Виктор Ловкис, декан агромеханического факультета Белорусского государственного аграрно-технического университета:
Возможность управлять трактором и настраивать, и видеть в движении, это все позволяет сегодня виртуальная реальность. Получить знания по современным технологиям.

Вторая лаборатория – Минского моторного завода. Здесь студенты получают практические навыки и углубленные знания в области двигателестроения.

Два крупнейших столичных предприятия открыли свои лаборатории в БГАТУ. Узнали, как проходят занятия-6

Виктор Тарасенко, заведующий кафедрой технологии и организации Белорусского государственного аграрно-технического университета:
Возможности лаборатории привнесут нашей молодежи, нашим студентам знания на порядок выше и весомее, нежели изучение по методичкам.

Два крупнейших столичных предприятия открыли свои лаборатории в БГАТУ. Узнали, как проходят занятия-8

Открытие специализированных лабораторий – важный шаг в подготовке высококвалифицированных кадров для промышленной отрасли. Сотрудничество с предприятиями обеспечивает студентам уникальные возможности для углубленного изучения профессии, что, в свою очередь, способствует развитию экономики и повышению качества продукции.

Подробности в видео.

# Предприятия Беларуси # Образование в Беларуси

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