Два крупнейших столичных предприятия открыли свои лаборатории в БГАТУ. Узнали, как проходят занятия

О том как проходят занятия – в сюжете Анастасии Близнюк.

Наладить тесное взаимодействие с заказчиками кадров и организациями различных секторов экономики. Такие задачи стоят перед образованием. В подготовке специалистов важную роль играет практико-ориентированность. Так, два крупнейших столичных предприятия – Минский тракторный и Минский моторный заводы – открыли лаборатории в Белорусском государственном аграрном техническом университете, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Студенты получают возможность изучить специфику работы двигателей сельскохозяйственной техники и узнать на практике все тонкости.

Учебная лаборатория Минского тракторного завода укомплектована по последнему слову техники. Представлены основные элементы оборудования. Они позволяют тренироваться в разборке, сборке узлов и агрегатов и развивать понимание механических процессов. А с помощью очков виртуальной реальности студенты могут «переместиться» в реальный мехдвор. И выполнить 17 упражнений по техническому обслуживанию трактора.

Виктор Ловкис, декан агромеханического факультета Белорусского государственного аграрно-технического университета:

Возможность управлять трактором и настраивать, и видеть в движении, это все позволяет сегодня виртуальная реальность. Получить знания по современным технологиям.

Вторая лаборатория – Минского моторного завода. Здесь студенты получают практические навыки и углубленные знания в области двигателестроения.