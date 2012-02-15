В минской гимназии № 19 появилась «Планета без отходов»

Новости Беларуси, Минск. На «Планете без отходов» есть самолеты, пароходы и поезда. Но все они сделаны из бумаги.

Мастер-класс по эко-дизайну дают семиклассники – авторы проекта.

Ученик гимназии:

Сначала измельчаем макулатуру на мелкие кусочки. Это и газеты, и тетрадки. Замачиваем на 10-12 часов в холодной воде. Потом все это наливаем с водой в блендер и тщательно измельчаем.

Из этой массы школьники и научились изготавливать красивые сувениры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ученица гимназии:

Также из этой бумаги можно сделать игрушки. Только массой мы наполняем специальные формочки. С помощью губки выжимаем всю влагу и ставим сушиться на батарею. И в итоге получаются красивые игрушки.

Коллекция гимназистов постоянно пополняется новыми изделиями и проектами. Помогают им даже родители. Именно сегодня они стали поставщиками рабочего материала, а заодно избавили свои офисы от макулатуры.