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В минской гимназии № 19 появилась «Планета без отходов»

15 февраля 2012 17:32
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Новости Беларуси, Минск. На «Планете без отходов» есть самолеты, пароходы и поезда. Но все они сделаны из бумаги.

Мастер-класс по эко-дизайну дают семиклассники – авторы проекта.

Ученик гимназии:
Сначала измельчаем макулатуру на мелкие кусочки. Это и газеты, и тетрадки. Замачиваем на 10-12 часов в холодной воде. Потом все это наливаем с водой в блендер и тщательно измельчаем.

Из этой массы школьники и научились изготавливать красивые сувениры, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Ученица гимназии:
Также из этой бумаги можно сделать игрушки. Только массой мы наполняем специальные формочки. С помощью губки выжимаем всю влагу и ставим сушиться на батарею. И в итоге получаются красивые игрушки.

Коллекция гимназистов постоянно пополняется новыми изделиями и проектами. Помогают им даже родители. Именно сегодня они стали поставщиками рабочего материала, а заодно избавили свои офисы от макулатуры.

В минской гимназии № 19 появилась «Планета без отходов» -1

В минской гимназии № 19 появилась «Планета без отходов» -3

В минской гимназии № 19 появилась «Планета без отходов» -5

В минской гимназии № 19 появилась «Планета без отходов» -7

В минской гимназии № 19 появилась «Планета без отходов» -9

В минской гимназии № 19 появилась «Планета без отходов» -11

В минской гимназии № 19 появилась «Планета без отходов» -13

В минской гимназии № 19 появилась «Планета без отходов» -15

В минской гимназии № 19 появилась «Планета без отходов» -17

# общество # Выставки в Минске # Фотофакт

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