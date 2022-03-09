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В минских парках и на пляжах Цнянского водохранилища установят дополнительные камеры видеонаблюдения

09 марта 2022 21:00
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Новости Беларуси. Для безопасности отдыхающих в минских парках и на пляжах Цнянского водохранилища установят системы видеонаблюдения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В минских парках и на пляжах Цнянского водохранилища установят дополнительные камеры видеонаблюдения-1

Всего в парках Горького, Челюскинцев, 900-летия Минска и 50-летия Октября уже работают около 150 камер. Систему дополнят еще 80. Они разместятся возле аттракционов и вдоль центральных аллей. Также около 30 камер установят на пляжах Цнянского водохранилища. Это необходимо для контроля за работой персонала и более оперативного реагирования на любое нарушение.

В минских парках и на пляжах Цнянского водохранилища установят дополнительные камеры видеонаблюдения-4

Руслан Косевич, главный инженер Минскзеленстроя:
Это помощник, который работает на протяжении 24 часов в сутки. Она зарекомендовала себя с положительной стороны – с момента ее монтажа уменьшились в разы акты вандализма, хулиганства, каких-то мелких хищений.

# Социальная инфраструктура # общество # Анастасия Кончиц # Руслан Косевич # Фотофакт

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