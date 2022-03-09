В минских парках и на пляжах Цнянского водохранилища установят дополнительные камеры видеонаблюдения

Новости Беларуси. Для безопасности отдыхающих в минских парках и на пляжах Цнянского водохранилища установят системы видеонаблюдения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего в парках Горького, Челюскинцев, 900-летия Минска и 50-летия Октября уже работают около 150 камер. Систему дополнят еще 80. Они разместятся возле аттракционов и вдоль центральных аллей. Также около 30 камер установят на пляжах Цнянского водохранилища. Это необходимо для контроля за работой персонала и более оперативного реагирования на любое нарушение.