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В Минске запустили дельтаплан, прототипом которого стал летательный аппарат Леонардо да Винчи

18 марта 2015 17:59
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Новости Беларуси. Ветреная погода никак не повлияла на отличный взлет. Дельтаплан, выполненный по эскизам Леонардо да Винчи, несколько минут кружил над городом и удачно приземлился на территорию столичного аэроклуба.

Кроме того, 18 марта испытали и так называемый «парашют да Винчи», сконструированный по его чертежам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Матковский, пилот:
Сегодня, как это говорят, миллионе на миллион видимость, поэтому весь город виден полностью. И с высоты 100-200 метров, куда мы забрались, было шикарно все видно. Очень солнечно, чисто.

# общество # Самолет # Фотофакт

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