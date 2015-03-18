В Минске запустили дельтаплан, прототипом которого стал летательный аппарат Леонардо да Винчи

Новости Беларуси. Ветреная погода никак не повлияла на отличный взлет. Дельтаплан, выполненный по эскизам Леонардо да Винчи, несколько минут кружил над городом и удачно приземлился на территорию столичного аэроклуба.

Кроме того, 18 марта испытали и так называемый «парашют да Винчи», сконструированный по его чертежам, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Матковский, пилот:

Сегодня, как это говорят, миллионе на миллион видимость, поэтому весь город виден полностью. И с высоты 100-200 метров, куда мы забрались, было шикарно все видно. Очень солнечно, чисто.