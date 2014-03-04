В Минске простились с архитектором Леонидом Левиным – соавтором мемориального комплекса «Хатынь»

Новости Беларуси. В последний путь проводили и известного белорусского архитектора Леонида Левина. Проститься с ним пришли родные и близкие, коллеги и представители общественности. Леонид Левин скончался 1 марта на 78-м году жизни.

Он – один из авторов мемориального комплекса «Хатынь», за который в составе авторского коллектива был удостоен Ленинской премии. Одна из последних работ мастера – квартал еврейского художника Марка Шагала в Витебске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Гаухфельд, заместитель председателя Белорусского союза архитекторов, член-корреспондент Международной академии архитектуры:

Это громадная утрата для всего белорусского зодчества, что более творческой личности, которая аккумулировала в себе все задатки и архитектора, и скульптора, и творца. Он и писал стихи, и писал книги. Мы все это знаем. И еще при всей этой нагрузке умудрялся заниматься большой общественной деятельностью. Причем это было до последних дней жизни. Поэтому я искренне скорблю вместе со всем нашим архитектурным цехом, со всеми коллегами.