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В Минске прошёл областной конкурс робототехники «Дорога в будущее»

16 мая 2024 18:38
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Более 260 юных программистов со всей Минщины собрал областной конкурс робототехники «Дорога в будущее». Состязание прошло на базе Национального детского технопарка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минске прошёл областной конкурс робототехники «Дорога в будущее»-1

Ребята в возрасте от 6 до 17 лет соревновались в 9 номинациях. Младшей категории предстояло создать робота, который будет выполнять необходимые действия. У старшеклассников стояла задача представить свой уникальный проект, направленный на улучшение жизни. Наиболее популярным направлением, которое собрало больше всего заявок, стала спортивная робототехника. В частности робосумо.

В Минске прошёл областной конкурс робототехники «Дорога в будущее»-4

Дмитрий Романчик, начальник центра информатизации и дистанционного образования Минского областного института развития образования:
Важная задача педагогов – научить детей не только проектировать роботизированные системы и программировать их, но в первую очередь важнее всего сделать так, чтобы наши дети создавали электроников, а не терминаторов.

В Минске прошёл областной конкурс робототехники «Дорога в будущее»-7

Ренат Лобан, ученик средней школы № 14 Солигорска:
Роботехникой я занимаюсь около года, а программированием – около трех лет. В этой работе мне нравится то, что постоянно новые идеи. В будущем мне это даст хорошую работу, хороший опыт и, конечно же, бурные эмоции.

В Минске прошёл областной конкурс робототехники «Дорога в будущее»-10

Цель конкурса – популяризация и развитие робототехники и лего-конструирования в Минской области.

# Конкурс # общество

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