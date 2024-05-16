В Минске прошёл областной конкурс робототехники «Дорога в будущее»

Более 260 юных программистов со всей Минщины собрал областной конкурс робототехники «Дорога в будущее». Состязание прошло на базе Национального детского технопарка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ребята в возрасте от 6 до 17 лет соревновались в 9 номинациях. Младшей категории предстояло создать робота, который будет выполнять необходимые действия. У старшеклассников стояла задача представить свой уникальный проект, направленный на улучшение жизни. Наиболее популярным направлением, которое собрало больше всего заявок, стала спортивная робототехника. В частности робосумо.

Дмитрий Романчик, начальник центра информатизации и дистанционного образования Минского областного института развития образования:

Важная задача педагогов – научить детей не только проектировать роботизированные системы и программировать их, но в первую очередь важнее всего сделать так, чтобы наши дети создавали электроников, а не терминаторов.

Ренат Лобан, ученик средней школы № 14 Солигорска:

Роботехникой я занимаюсь около года, а программированием – около трех лет. В этой работе мне нравится то, что постоянно новые идеи. В будущем мне это даст хорошую работу, хороший опыт и, конечно же, бурные эмоции.