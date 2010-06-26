В Минске прошел спортивный праздник у Дворца спорта

Общереспубликанский спортивный праздник открыл целую серию мероприятий, посвященных Дню Независимости Беларуси. По всей стране, во всех областных и районных центрах организованы масштабные спортивные площадки.

Профессионалы и любители соревновались в умении играть в баскетбол, волейбол и кататься на роликовых коньках, мерялись силой в армрестлинге и гиревом спорте, перетягивании каната.

В столице главной ареной праздничного действа стала уже традиционная площадка возле Дворца спорта. Здесь прошло около 15 соревнований. Кроме того спортсмены подготовили показательные номера по таэквондо, восточным видам единоборств, художественной гимнастике и акробатике. А акваторию реки Свислочь предоставили парусному спорту.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Это своеобразное подведение итогов спортивно-массовой работы в городе на протяжении года. И очень правильно, что он проходит накануне главного праздника страны — Дня Независимости. Потому что здоровье нации, дух нации — это самое главная составляющая. Когда нация здорова, когда нация сильна физически и духовно — люди могут решить любые задачи, которые ставит перед ними жизнь.