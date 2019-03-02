В Минске проходит первая конференция Bulbacon

Новости Беларуси. О самых прогрессивных технологиях в машинном обучении, компьютерном зрении и дополненной реальности говорят 2 марта на первой конференции «Бульбакон» в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В числе спикеров – инвесторы, представители белорусских стартапов и молодые ученые из России и США. Участники отметили, что это идеальная платформа для обмена опытом между учеными и практиками. Так, например, большой интерес вызвала тема применения искусственного интеллекта в агросекторе.

Павел Данилов, управляющий венчурным фондом (Россия):

Я рассказывал про применение компьютерного зрения в агросекторе. То есть как можно данные, которые поступают с камер или со спутников анализировать, чтобы получать хорошие результаты, выводы для фермеров, агропроизводителей, чтобы увеличить урожайность, эффективность их производства.

Я специально решил приехать в Минск, потому что это достаточно уникальное мероприятие, где можно в неформальной обстановке пообщаться с белорусскими стартап-разработчиками. В целом я лично очень ценю белорусских предпринимателей.