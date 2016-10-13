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В Минске приступили к возведению нового здания Верховного суда Беларуси

13 октября 2016 17:28
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Новости Беларуси. В Минске приступили к возведению нового здания Верховного суда Беларуси. Оно расположится в районе пересечения проспекта Победителей и улицы Орловской. На пяти этажах разместятся специалисты судебной коллегии по уголовным делам, гражданским делам, интеллектуальной собственности и экономическим делам, ряд структурных подразделений, а также аппарат управления.

Пять лет специалисты не могли подобрать подходящее место. По мнению архитекторов, именно на этой площадке здание гармонично впишется в городскую среду. На данный момент на территории начались подготовительные работы, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Владимир Архангельский, главный архитектор проектов УП «Минскпроект»:
Новое здание будет просторным, современным, легким, фасад будет представлять из себя камень и стекло. Композиция фасада представляет собой две симметричные части из стекла, большие наклоненные фронтоны, которые представляют собой аллегорические весы Фемиды.

# общество # Строительство # Владимир Архангельский

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