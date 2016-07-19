В Минске появятся два парка

Новости Беларуси. Минчан приглашают принять участие в общественном обсуждении нового градостроительного проекта во Фрунзенском районе.

Речь идёт о двух новых парках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Один расположится в лесном массиве микрорайона Медвежино.

На его территории планируется создать площадки для игр и отдыха, спортивные зоны, беседки, пешеходные и велосипедные дорожки.

По улице Горецкого также предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Ещё один парк планируется создать в границах улиц Лобанка, Шемякина, Матусевича.

Администрация Фрунзенского района приглашает жителей на презентацию новых проектов. Она состоится 20 июля в 18.30 в средней школе № 217, по адресу: улица Горецкого, 71.