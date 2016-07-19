Прямой эфир

В Минске появятся два парка

19 июля 2016 18:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Минчан приглашают принять участие в общественном обсуждении нового градостроительного проекта во Фрунзенском районе.

Речь идёт о двух новых парках, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Один расположится в лесном массиве микрорайона Медвежино.

На его территории планируется создать площадки для игр и отдыха, спортивные зоны, беседки, пешеходные и велосипедные дорожки.

По улице Горецкого также предусмотрено строительство физкультурно-оздоровительного комплекса.

Ещё один парк планируется создать в границах улиц Лобанка, Шемякина, Матусевича.

Администрация Фрунзенского района приглашает жителей на презентацию новых проектов. Она состоится 20 июля в 18.30  в средней школе № 217, по адресу: улица Горецкого, 71.

# общество # Парки Минска

Другие новости рубрики

Все новости
Акция «Портфель первоклассника» стартовала в Минске
19 июля 2016 18:38

Акция «Портфель первоклассника» стартовала в Минске

«Жили сами по себе, а теперь деревня сблизилась»: как восстанавливают пострадавшие от урагана сёла
19 июля 2016 17:20

«Жили сами по себе, а теперь деревня сблизилась»: как восстанавливают пострадавшие от урагана сёла

Видеофакт: белорус поймал 2,5 килограммового карася
19 июля 2016 08:28

Видеофакт: белорус поймал 2,5 килограммового карася