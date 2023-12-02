В Минске появится ещё один союзный вуз

85 из 89 регионов России реализуют с Беларусью совместные проекты. За два года в наших странах прошло порядка 900 мероприятий. 22 программы из 28 дорожных карт реализованы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно активно развивается машиностроение и электроника. При этом стороны с каждым годом расширяют горизонт сотрудничества. Сегодня речь идет про совместную подготовку квалифицированных кадров. В планах на ближайшие годы – создание в Минске университета Союзного государства для подготовки инженеров. Вопрос уже рассматривается в Минобрнауки России и Минобразования Беларуси.