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В Минске появится ещё один союзный вуз

02 декабря 2023 16:50
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85 из 89 регионов России реализуют с Беларусью совместные проекты. За два года в наших странах прошло порядка 900 мероприятий. 22 программы из 28 дорожных карт реализованы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Особенно активно развивается машиностроение и электроника. При этом стороны с каждым годом расширяют горизонт сотрудничества. Сегодня речь идет про совместную подготовку квалифицированных кадров. В планах на ближайшие годы – создание в Минске университета Союзного государства для подготовки инженеров. Вопрос уже рассматривается в Минобрнауки России и Минобразования Беларуси.

В Минске появится ещё один союзный вуз-1

Дмитрий Мезенцев, государственный секретарь Союзного государства:
Мы все более широко говорим и не боимся об этом говорить громко, о работе над учреждением университета высоких технологий Союзного государства, пусть это будет на первом этапе сетевой университет. И мы хотим, чтобы работа сторон была по созданию такого вуза именно в белорусской столице.

К слову, опыт в этом направлении уже есть. На протяжении нескольких лет успешно работает Белорусско-Российский университет в Могилеве, есть филиалы российских вузов в Минске.

# Союзное государство # общество # Дмитрий Мезенцев # Фотофакт

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