В Минске появилось городское отделение партии «Белая Русь»

Новости Беларуси. В Минске создано городское отделение партии «Белая Русь». Ее возглавил председатель Мингорсовета Андрей Бугров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Партия уже объединяет более 16 тысяч человек по всей стране. Ожидается, что к концу года эта цифра кратно возрастет. Сегодня партийные билеты получили члены Высшего политсовета. Именно эти люди являются надежной опорой государства и оказывают поддержку в реализации политики Президента. Они ведут активную работу по подготовке кадров и обучению активистов.

Олег Романов, председатель партии «Белая Русь»: Лидеры нашей партии, региональных отделений, районных, областных – это действительно уважаемые люди в своих регионах. Я думаю, что наша работа еще и поэтому будет результативной, потому что ее будут организовывать те, кто знает общество, свой регион. Понимает, в чем нуждаются люди. И тем самым может привести к решению значимых для общества задач.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Мы очень приветствуем в любом случае любую обратную связь, потому что мы должны чувствовать настроение. Настроение жителей нашей страны, может, конечно, и из-за рубежа будут писать. Наша партия открыта для всестороннего обсуждения той или иной проблемы, которая интересует наше население.

Одна из главных задач партии – построение справедливого, успешного и суверенного общества и государства. А защита граждан – приоритет «Белой Руси».