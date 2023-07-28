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2 августа в Минске пройдёт Единый день депутата

28 июля 2023 13:57
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Новости Беларуси. Представители власти продолжают оказывать помощь белорусам в решении проблемных вопросов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. В Минске 2 августа пройдет Единый день депутата.

2 августа в Минске пройдёт Единый день депутата-1

2 августа в Минске пройдёт Единый день депутата-3

2 августа в Минске пройдёт Единый день депутата-5

Народные избранники выслушают обращения в каждом районе столицы. Минчане могут прийти в любую администрацию, независимо от места проживания. Попасть на прием можно будет с 08:00 до 20:00. Предварительная запись не нужна. Более подробную информацию можно получить по телефону.

# Государственная социальная политика # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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