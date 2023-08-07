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В Минске построят порядка 760 тыс. м² жилья к концу 2023-го. Сколько квартир получат нуждающиеся?

07 августа 2023 13:11
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Новости Беларуси. В Минске строят более 100 многоквартирных домов. Их общая площадь свыше 1 миллиона 200 тысяч квадратных метров, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске построят порядка 760 тыс. м² жилья к концу 2023-го. Сколько квартир получат нуждающиеся?-1

Лидирует по количеству возводимого жилья Октябрьский район. На его территории растут почти 60 высоток. На втором месте Московский – здесь строится 20 домов. Третье место у Ленинского, где появится 12 многоэтажек. Особое внимание уделяется строительству жилья для нуждающихся категорий граждан, а также для многодетных семей.

В Минске построят порядка 760 тыс. м² жилья к концу 2023-го. Сколько квартир получат нуждающиеся?-4

Ирина Гонтарева, председатель комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома:
По итогам года в соответствии с постановлением правительства по Минску будет обеспечен ввод порядка 760 тысяч квадратных метров жилья. Из них 160 тысяч квадратных метров жилья для граждан, состоящих на учете нуждающихся. Жилищное строительство осуществляется для всех категорий граждан. Как для многодетных семей, в текущем году их планируется направить на строительство тысячу. По состоянию на текущий момент в эксплуатацию введено уже порядка 600 квартир для данной категории граждан.

В Минске построят порядка 760 тыс. м² жилья к концу 2023-го. Сколько квартир получат нуждающиеся?-7

Также в столице строятся два арендных дома. Их планируют ввести в эксплуатацию к концу года.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Ирина Гонтарева # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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