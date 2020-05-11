В Минске наградили юных участников Парада в честь 75-летия Победы

Новости Беларуси. Преемственность поколений – гордость современной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Преемственность поколений – гордость современной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В парке Победы наградили воспитанников кадетских училищ и специализированных лицеев, которые приняли участие в Параде, посвященном 75-летию окончания Великой Отечественной войны.
Министр образования Игорь Карпенко и помощник министра обороны по идеологической работе Леонид Касинский вручили юношам медали участников парада и памятные сувениры.