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В Минске наградили юных участников Парада в честь 75-летия Победы

11 мая 2020 07:55
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Новости Беларуси. Преемственность поколений – гордость современной Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске наградили юных участников Парада в честь 75-летия Победы-1

В Минске наградили юных участников Парада в честь 75-летия Победы-3

В парке Победы наградили воспитанников кадетских училищ и специализированных лицеев, которые приняли участие в Параде, посвященном 75-летию окончания Великой Отечественной войны.

В Минске наградили юных участников Парада в честь 75-летия Победы-6

В Минске наградили юных участников Парада в честь 75-летия Победы-8

Министр образования Игорь Карпенко и помощник министра обороны по идеологической работе Леонид Касинский вручили юношам медали участников парада и памятные сувениры.

# Великая Отечественная война # общество # Игорь Карпенко # Леонид Касинский # Фотофакт

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