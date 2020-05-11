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Новые правила для защиты пассажиров ввела Belavia. Нарушителей отстранят от полёта

11 мая 2020 07:14
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Новости Беларуси. Информация для тех, кто в ближайшее время планирует перелеты. С 11 мая национальный авиаперевозчик вводит дополнительные меры по защите пассажиров в аэропорту и во время полета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новые правила для защиты пассажиров ввела Belavia. Нарушителей отстранят от полёта-1

Это связано с эпидемиологической обстановкой.

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С этого дня все пассажиры в Национальном аэропорту «Минск» должны постоянно быть в защитных масках во время регистрации, при прохождении досмотра на безопасность, в автобусах или на телетрапе, а также на борту воздушного судна в течение всего времени полета.

Новые правила для защиты пассажиров ввела Belavia. Нарушителей отстранят от полёта-4

Как сообщает компания, пассажирам необходимо иметь свои маски. Тех, кто не будет соблюдать требование, не допустят к посадке и отстранят от полета.

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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