Новые правила для защиты пассажиров ввела Belavia. Нарушителей отстранят от полёта

Новости Беларуси. Информация для тех, кто в ближайшее время планирует перелеты. С 11 мая национальный авиаперевозчик вводит дополнительные меры по защите пассажиров в аэропорту и во время полета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это связано с эпидемиологической обстановкой. Коронавирус в Беларуси. Цифры на 10 мая С этого дня все пассажиры в Национальном аэропорту «Минск» должны постоянно быть в защитных масках во время регистрации, при прохождении досмотра на безопасность, в автобусах или на телетрапе, а также на борту воздушного судна в течение всего времени полета.