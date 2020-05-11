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До 27°C тепла, но с грозами. Какой будет погода 11 мая

11 мая 2020 06:36
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Новости Беларуси. Дыхание лета в Беларуси. 11 мая по стране ждем до 27°C тепла и без существенных осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До 27°C тепла, но с грозами. Какой будет погода 11 мая-1

Погода ожидается облачная с прояснениями. Утром и днем по северо-западу страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Возможен слабый туман. Ветер – южный умеренный, днем порывистый. Атмосферное давление будет сильно падать.

Днем воздух прогреется до +25°C, а по югу – до +27°C.

До 27°C тепла, но с грозами. Какой будет погода 11 мая-4

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# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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