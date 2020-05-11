До 27°C тепла, но с грозами. Какой будет погода 11 мая

Новости Беларуси. Дыхание лета в Беларуси. 11 мая по стране ждем до 27°C тепла и без существенных осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Дыхание лета в Беларуси. 11 мая по стране ждем до 27°C тепла и без существенных осадков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Погода ожидается облачная с прояснениями. Утром и днем по северо-западу страны пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Возможен слабый туман. Ветер – южный умеренный, днем порывистый. Атмосферное давление будет сильно падать.
Днем воздух прогреется до +25°C, а по югу – до +27°C.