В Минске началась экологическая декада

Все запланированные мероприятия посвящены Всемирному дню Земли, который отмечается 22 апреля. В рамках декады намечены городские акции по благоустройству и озеленению, экологические конкурсы. Праздник <День земли> - уже не одно десятилетие отмечается масштабными акциями в Европе и США. С каждым годом он становится все популярнее и в Беларуси. 13 апреля около 300 школьников со всех районов столицы пришли в Музей валунов, чтобы отчистить его от прошлогодних листьев и мусора, накопившегося за зиму. Уборка прошла, по словам ребят, весело. Они пришли сюда вместе с друзьями и одноклассниками и с удовольствием наводили порядок в музее под открытым небом. 22 апреля состоится конкурс агитбригад. Каждый район столицы предоставит 2 команды школьников, отличившихся в экологических мероприятиях. Самым талантливым и трудолюбивым вручат подарки.