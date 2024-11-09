В Афинах +20, в Москве +8. Погода в Европе

В столице Франции синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Средний температурный показатель в Париже составит 13 градусов днем. Так же встретят новый день и жители Австрии. В Вене воздух прогреется до +10. В Риме ожидается похолодание. В столице 17 градусов со знаком «плюс». Дополнит общую погодную обстановку небольшой дождь. Тем временем в Мадриде столбик поднимется до 19-градусной отметки. В Испанской столице будет облачно с прояснениями.

В Болгарии осадков на сей раз не предвидится. Температура воздуха в среднем составит 11 градусов в дневные часы. Прохладно будет и в турецкой столице. В Анкаре отметка термометра понизится до +13. 20 градусов со знаком «плюс» будет отмечено в Афинах.

Перенесемся в Прибалтику. В Риге день пройдет малооблачно. В столице на 7 градусов выше нуля. В Вильнюсе +5. Осадков не предвидится. Как, впрочем, и в Варшаве. Там воздух прогреется до 8 градусов выше нуля. В Киеве +7 и облачно с прояснениями. В Москве 6 градусов тепла в дневное время суток. Обойдется без дождя.