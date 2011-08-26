В Минске, на территории Верхнего города, появятся Музей карет, Музей монастырского быта и детская филармония

Руководство Мингорисполкома проинспектировало застройку Верхнего города. Исторический центр столицы председатель Мингорисполкома осмотрел с особой доскональностью.

Накануне Дня города он побывал и в совсем новом месте – детской филармонии. Она построена на месте церкви Святого Духа, разрушенной еще в довоенное время. Еще совсем недавно здесь был лишь ветхий фундамент. Сегодня – исторический лоск в новом исполнении.

Рабочий:

Все работы идут к завершению. Еще в выходные будем продолжать работать, поэтому все будет готово к обещанному сроку.

Этот арт-объект, по сути, возвели за год. Фундамент детской филармонии установили на плиту, чтобы защитить от вибраций метро, укомплектовали специальными подушками, чтобы создать соответствующую акустику.

Улица Торговая уже готова к пешеходной атаке. Архитекторы постарались сохранить колорит XVIII-XIX веков, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Движение транспорта в Верхнем городе частично ограничено. Это помогает ускорить строительные работы. К моменту полноценного благоустройства пешеходных зон близлежащие территории оборудуют под стоянки.

Минчане:

Очень красиво, как раз для фотосессии. Хорошая атмосфера для фотографий.

Будет где в городе погулять. Будут улицы без автотранспорта.

А этот новый грандиозный проект на карте Верхнего города появится к чемпионату мира по хоккею. Четырехзвездочную гостиницу возведут на месте бывшего монастыря. Исторический центр не пострадает – постояльцы окунутся в эпоху рыцарей. Здесь же разместится Музей карет.

Михаил Жих, главный инженер КУП «Мінская спадчына»:

Мы хотим там сделать маленький Музей карет. Может, сделаем реконструкцию, может, макеты. Над этим сейчас ведутся работы.

Хотим сделать Музей монастырского быта, но не в классическом понимании, как музей, какое-то помещение, а сделать музейную экспозицию по мере продвижения по гостиничным номерам, по коридорам.

Завершить работы в кратчайшие сроки, но качественно и с расстановкой. Такую задачу поставил мэр Минска. Чтобы еще в этом сезоне горожане и гости столицы могли погулять по узеньким пешеходным улочкам без строительной пыли.

Николай Ладутько, председатель Мингорисполкома:

Я считаю, что это будет очень знаково, символично, торжественно и могущественно. Мы продемонстрируем и своей стране, и сопредельным государствам, и всему миру свою историю, отношение к истории.

Верхний город преобразится уже ко Дню рождения столицы. В этот день здесь, в детской филармонии, проведут торжественное бракосочетание 11 пар Минска, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».