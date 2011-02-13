В Минске на реконструкцию, строительство и капремонт дорог в 2011 году будет потрачено 755 млрд рублей

На вопросы ведущей программы «Большой город» отвечает Михаил Глушаков, заместитель генерального директора «Горремавтодора» Мингорисполкома.

Сколько госсредств будет затрачено в 2011 году на реконструкцию, строительство и капремонт дорог в Минске?

Михаил Глушаков, заместитель генерального директора «Горремавтодора» Мингорисполкома:

В декабре 2011 года Мингорисполком утвердил программу капитального ремонта улиц на 2011 год, которая подразумевает капремонт 17 улиц, программу реконструкции существующих и строительство новых улиц. На реконструкцию и строительство улиц выделяется 680 млрд рублей, на капитальный ремонт — 75 млрд рублей.

В настоящее время ведутся работы по реконструкции дорог по ул. Маяковского, пр. Держинского, начаты работы по реконструкции ул. Тимирязева, Долгиновского тракта.

Начиная со второй половины 2011 года, будет выпущена проектно-сметная документация на строительство еще пяти транспортных развязок и, соответственно, улиц. Будут начаты работы по их реконструкции.

Михаил Глушаков, заместитель генерального директора «Горремавтодора» Мингорисполкома, ответил на наиболее актуальные вопросы, касающиеся капитального и текущего ремонта дорог в Минске, в эфире телеканала «Столичное телевидение».

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