В Минске 4 сентября международные эксперты обсудят процесс создания системы по борьбе с терроризмом

Новости Беларуси. О безопасности в глобальном контексте. Противостояние терроризму в цифровую эпоху и угрозы мировому сообществу – в Минске 4 сентября продолжается дискуссия международных экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На масштабном форуме – представители 50-ти государств, а также неправительственных организаций и академических кругов. В первый день работы конференции участие в ней принял Президент Беларуси.
Александр Лукашенко на международной конференции в Минске: «Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне»
Александр Лукашенко выступил за создание сплоченного антитеррористического фронта силами международных организаций. 4 сентября речь на форуме будет идти о создании системы по борьбе с террористами на глобальном, региональном и национальном уровнях.
Александр Лукашенко: «Никто из вас меня не упрекнет, что мы хоть в чем-то ограничили интернет в Беларуси»