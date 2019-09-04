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В Минске 4 сентября международные эксперты обсудят процесс создания системы по борьбе с терроризмом

04 сентября 2019 07:40
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Новости Беларуси. О безопасности в глобальном контексте. Противостояние терроризму в цифровую эпоху и угрозы мировому сообществу – в Минске 4 сентября продолжается дискуссия международных экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

На масштабном форуме – представители 50-ти государств, а также неправительственных организаций и академических кругов. В первый день работы конференции участие в ней принял Президент Беларуси.  

В Минске 4 сентября международные эксперты обсудят процесс создания системы по борьбе с терроризмом-1

Александр Лукашенко на международной конференции в Минске: «Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне»

Александр Лукашенко выступил за создание сплоченного антитеррористического фронта силами международных организаций. 4 сентября речь на форуме будет идти о создании системы по борьбе с террористами на глобальном, региональном и национальном уровнях.  

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В Минске 4 сентября международные эксперты обсудят процесс создания системы по борьбе с терроризмом-4

# Терроризм # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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