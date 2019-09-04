В Минске 4 сентября международные эксперты обсудят процесс создания системы по борьбе с терроризмом

Новости Беларуси. О безопасности в глобальном контексте. Противостояние терроризму в цифровую эпоху и угрозы мировому сообществу – в Минске 4 сентября продолжается дискуссия международных экспертов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На масштабном форуме – представители 50-ти государств, а также неправительственных организаций и академических кругов. В первый день работы конференции участие в ней принял Президент Беларуси.