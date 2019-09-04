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Это нужно знать каждому водителю! Как получить страховое возмещение при ДТП

04 сентября 2019 07:37
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С первого сентября вступил в силу указ Президента о страховании, который дополняет вопросы и нормы обязательного страхования гражданской автоответственности. По новому документу увеличен порог выплаты страховых возмещений, если ДТП фиксируется без вызова ГАИ. У автолюбителей появилась возможность перезаключать договор обязательного страхования, не выходя из дома. А для владельцев гибридных и электромобилей понижены страховые выплаты.

Это нужно знать каждому водителю! Как получить страховое возмещение при ДТП-1

Александр Костюкевич, юрист:
Также внесены изменения в части определения стоимости поврежденных деталей в результате ДТП. Без учета износа будут выплачиваться страховые возмещения за поврежденные детали рулевого управления, тормозной системы и системы активной безопасности.

Это нужно знать каждому водителю! Как получить страховое возмещение при ДТП-4

При оформлении ДТП нужно учитывать все тонкости, ведь оказаться как на месте виновника, так и на месте пострадавшего может каждый водитель. Но всегда важно знать свои права и помнить об обязанностях. Но самый главный вопрос для пострадавшего: каким образом получить возмещение. Тут возможны три варианта развития событий.

Это нужно знать каждому водителю! Как получить страховое возмещение при ДТП-7

Александр Костюкевич:
Страховая компания оценивает ущерб и определяет нам сумму денег, которую мы получаем. Страховая компания сотрудничает со станциями технического обслуживания и уже напрямую заключает договор с СТО, мы только отдаем транспортное средство и уже все расходы, все взаимоотношения будут происходить без нашего участия.

Это нужно знать каждому водителю! Как получить страховое возмещение при ДТП-10

Казалось бы, вариант отличный, но юристы советуют во избежание дальнейших судебных разбирательств, самим выбрать проверенного мастера, чтобы тот сделал все добросовестно и в срок.

Александр Костюкевич:
Собираем пакет документов на запасные части, если мы их покупали, на саму стоимость ремонта и эти документы отправляем в страховую компанию.

Это нужно знать каждому водителю! Как получить страховое возмещение при ДТП-13

Но если вы оказались на месте виновника на дороге, важно не скрываться с места ДТП, а то придется оплатить ремонт пострадавшей машины из своего кармана. Страховая компания может потребовать возмещения всех затрат и при следующих условиях.

Александр Костюкевич:
Если, например, ДТП совершенно умышленно, за исключением случаев крайней необходимости, в случае необходимой обороны, если в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершено ДТП, если мы передаем транспортное средство лицу, находившемуся в таком же состоянии.

Это нужно знать каждому водителю! Как получить страховое возмещение при ДТП-16

Но если вы попали в аварию и признали свою вину, то вот несколько советов от юриста, чтобы обезопасить себя от возможного регресса.

Александр Костюкевич:
Нужно четко понимать, за что вы отвечаете, какие были повреждения. Если почерк сотрудника ГАИ неразборчив, попросите, чтобы он почитал.

Это нужно знать каждому водителю! Как получить страховое возмещение при ДТП-19

Ведь в протокол, по случайности или по ошибке, могут включить лишние элементы, а за все платить, либо потом бегать по судам придется вам. Защищайте свои права и не нарушайте правила дорожного движения.

# Право # общество # Александр Костюкевич # Фотофакт # Автомобили

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