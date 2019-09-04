Это нужно знать каждому водителю! Как получить страховое возмещение при ДТП

С первого сентября вступил в силу указ Президента о страховании, который дополняет вопросы и нормы обязательного страхования гражданской автоответственности. По новому документу увеличен порог выплаты страховых возмещений, если ДТП фиксируется без вызова ГАИ. У автолюбителей появилась возможность перезаключать договор обязательного страхования, не выходя из дома. А для владельцев гибридных и электромобилей понижены страховые выплаты.

Александр Костюкевич, юрист:

Также внесены изменения в части определения стоимости поврежденных деталей в результате ДТП. Без учета износа будут выплачиваться страховые возмещения за поврежденные детали рулевого управления, тормозной системы и системы активной безопасности.

При оформлении ДТП нужно учитывать все тонкости, ведь оказаться как на месте виновника, так и на месте пострадавшего может каждый водитель. Но всегда важно знать свои права и помнить об обязанностях. Но самый главный вопрос для пострадавшего: каким образом получить возмещение. Тут возможны три варианта развития событий.

Александр Костюкевич:

Страховая компания оценивает ущерб и определяет нам сумму денег, которую мы получаем. Страховая компания сотрудничает со станциями технического обслуживания и уже напрямую заключает договор с СТО, мы только отдаем транспортное средство и уже все расходы, все взаимоотношения будут происходить без нашего участия.

Казалось бы, вариант отличный, но юристы советуют во избежание дальнейших судебных разбирательств, самим выбрать проверенного мастера, чтобы тот сделал все добросовестно и в срок. Александр Костюкевич:

Собираем пакет документов на запасные части, если мы их покупали, на саму стоимость ремонта и эти документы отправляем в страховую компанию.

Но если вы оказались на месте виновника на дороге, важно не скрываться с места ДТП, а то придется оплатить ремонт пострадавшей машины из своего кармана. Страховая компания может потребовать возмещения всех затрат и при следующих условиях. Александр Костюкевич:

Если, например, ДТП совершенно умышленно, за исключением случаев крайней необходимости, в случае необходимой обороны, если в состоянии алкогольного или наркотического опьянения совершено ДТП, если мы передаем транспортное средство лицу, находившемуся в таком же состоянии.

Но если вы попали в аварию и признали свою вину, то вот несколько советов от юриста, чтобы обезопасить себя от возможного регресса. Александр Костюкевич:

Нужно четко понимать, за что вы отвечаете, какие были повреждения. Если почерк сотрудника ГАИ неразборчив, попросите, чтобы он почитал.