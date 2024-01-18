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В Мингорисполкоме рассказали о планах по развитию «Першага нацыянальнага гандлёвага дома»

18 января 2024 06:41
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Улучшать качество оказания услуг и продаваемого товара. О планах по развитию «Першага нацыянальнага гандлёвага дома» рассказали в Мингорисполкоме. Открытый по инициативе Президента в конце 2023 года торговый центр собирается увеличивать количество представленных в нем производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Мингорисполкоме рассказали о планах по развитию «Першага нацыянальнага гандлёвага дома»-1

 

Сегодня это новый стандарт в продажах белорусских товаров. Центр уникален тем, что в нем находятся 133 торговые точки, которые представляют регионы страны. Торговый дом выполняет две функции: он удобен и для потребителя, который может в одном месте приобрести все необходимое, а также для производителей – они получают возможность зайти на рынок столицы.

В Мингорисполкоме рассказали о планах по развитию «Першага нацыянальнага гандлёвага дома»-4

Так, уже есть предприятия, у которых никогда не было в Минске своего фирменного магазина. В планах открыть здесь детские корты и аттракционы. Чтобы интерес посетителей только рос, а качество обслуживания повышалось.

# Торговля в Беларуси # общество

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