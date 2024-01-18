В Мингорисполкоме рассказали о планах по развитию «Першага нацыянальнага гандлёвага дома»

Улучшать качество оказания услуг и продаваемого товара. О планах по развитию «Першага нацыянальнага гандлёвага дома» рассказали в Мингорисполкоме. Открытый по инициативе Президента в конце 2023 года торговый центр собирается увеличивать количество представленных в нем производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня это новый стандарт в продажах белорусских товаров. Центр уникален тем, что в нем находятся 133 торговые точки, которые представляют регионы страны. Торговый дом выполняет две функции: он удобен и для потребителя, который может в одном месте приобрести все необходимое, а также для производителей – они получают возможность зайти на рынок столицы.