В Литве перезахоронят останки Радзивиллов

Церемония перезахоронения останков представителей древнего княжеского рода состоится в начале сентября.

Об этом сообщил вице-министр Министерства иностранных дел Литвы Эвалдас Игнатавичюс. Церемония прощания с останками представителей княжеского рода пройдет в Вильнюсе, во Дворце Радзивиллов, а торжественное перезахоронение – на Дубингяйском городище, неподалеку от города Молетай. Перезахоронение останков Радзивиллов является частью программы 1000-летия Литвы.

По словам вице-министра, на торжественную церемонию приедут представители правительств Беларуси и Польши, сообщает БЕЛТА.

Напомним, останки 8 представителей рода Радзивиллов были обнаружены в Дубингяйском городище в 2004 году, их удалось идентифицировать. Среди них останки канцлера ВКЛ, Вильнюсского воеводы и наместника Ливонии Микалоюса (Николая) Радзивилла Черного, его супруги Елизаветы из Шидловца, канцлера ВКЛ, Вильнюсского воеводы Микалоюса Радзивилла «Рудого» (Рыжего), его сына Микалоюса Радзивилла, супруги Микалоюса Радзивиллы Елены Глебовицкой, Микалоюса Радзивиллы (внука М.Р.Рыжего), Йонушаса (Януша) VI Радзивилла и Анны Собковны (первой супруги Кристофа Радзивилла Перуна).