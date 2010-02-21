В Латвии хакеры-нацисты создают интернет-проект «Автопарк оккупантов», на котором публикуют личные данные нелатвийцев

В Латвии расследуют самое громкое в истории страны киберпреступление. В парламенте готовы рассмотреть вопрос ужесточения интернет-законодательства.

Из базы данных налоговой инспекции хакеры похитили 120 гигабайт конфиденциальной информации - более 7 с половиной миллионов документов. Теперь преступники знают о доходах высших должностных лиц и коммерческих компаний.

О том, что его личные данные выложены в интернете Владимир узнал случайно и сначала решил что это какой-то розыгрыш. Позже выяснилось, что он стал жертвой преступления.

Владимир Волков, автолюбитель:

Обнаружил свои личные данные, фотографии своей машины в списке «оккупантов Латвии» на специальном латвийском сайте. Это запрещено латвийскими законами.

Латвийские националисты на одном из сайтов опубликовали имена владельцев и фотографии машин с российской атрибутикой. В списке также были указаны адреса, марки автомобилей и госномера. Список озаглавили как «Автопарк оккупантов». При этом злоумышленники нарушили сразу несколько законов. В полиции подробности этого громкого дела пока не сообщают, лишь отмечают, что количество киберпреступлений в последние годы резко возросло.

Айгарс Берзиньш, старший инспектор государственной полиции Латвии:

В комиссию Сейма поданы предложения об изменении законодательства. Чтобы точнее определить те группы данных, которые должны сохранять интеренет-провайдеры, для того чтобы можно было легче определять правонарушителей. И каким образом должны эти данные сохраняться, чтобы их можно было впоследствии использовать при проведении следственных работ.

Последствия еще одного громкого преступления только предстоит оценить. Из базы данных латвийских налоговиков хакеры похитили 120 гигабайт конфиденциальной информации - более 7 с половиной миллионов документов. Теперь преступники знают о доходах высших должностных лиц страны и коммерческих компаний. А эту информацию можно выгодно продать. Очевидно, что законы, которые регулируют правовое поле во всемирной паутине, хоть и были приняты несколько лет назад, уже безнадёжно устарели.

Иван Клементьев, депутат Сейма, член Комиссии по безопасности и предотвращению коррупции:

Каждый закон соответствует своему времени и его нужно постоянно менять, когда события опережают.

Киберпреступления опасны тем, что их совершают не только профессионалы-хакеры, но и студенты, и даже домохозяйки. Многие из них даже и не подозревали, что нарушают закон. Ответственность в виртуальном пространстве не должна быть виртуальной.

Вопрос ужесточения интернет-законодательства в парламенте страны обещают рассмотреть уже в ближайшее время. От киберпреступлений в Латвии продолжают страдать все – от простых граждан до президента страны. Сайт главы государства был взломан хакерами. А преступников так и не нашли.

Сергей Герасимов, Сергей Болочко, телекомпания СТВ, Рига, Латвия