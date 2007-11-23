В Казани "конца Света" ждет вторая группа сектантов

В одном из частных домов на крыше забаррикадировались 35 человек, среди них 12 детей.

Затворники поддерживают пензенских собратьев, которые уже почти две недели укрываются в землянках, хотя и упрекают их в неверном представлении о приходе "конца Света". Казанские отшельники призвали братьев по разуму из Пензы выйти на поверхность из своего убежища и переехать в Казань.

Тем временем, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей белорусского парламента по охране здоровья, физической культуре, делам семьи и молодежи Николай Дубовик выехал сегодня из Москвы в Бековский район Пензенской области. Вместе с депутатом на место событий выехал также сотрудник консульского отдела посольства.

Они намерены изучить на месте ситуацию и убедить граждан Беларуси покинуть подземелье. В подземном укрытии в селе Никольское по-прежнему находится около 30 верующих, ожидающих наступления "конца Света". Среди них - 10 белорусов, в том числе двое детей. Ситуация здесь не изменилась: около убежища круглосуточно дежурят милиция, спасатели и медики, с верующими ведутся переговоры.